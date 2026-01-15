Tournoi de tennis de Tence Tennis-club Le Chambon-sur-Lignon

Tournoi de tennis de Tence

Tennis-club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-08-09 14:30:00

fin : 2026-08-09

2026-08-09

Finales de l’open de tennis de TENCE (circuit du Haut-Lignon). Matchs avec joueurs et joueuses de haut niveau.

Tennis-club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 06 96 62 tctence@fft.fr

English :

Finals of the TENCE tennis open (Haut-Lignon circuit). Matches with top players.

