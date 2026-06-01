Tournoi de tennis des Grands Crus Rue Mandavie Pauillac

Pauillac

Tournoi de tennis des Grands Crus

Rue Mandavie COSEC Pauillac Gironde

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-06-26

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Amis joueurs et joueuses, le club de tennis de Pauillac vous propose son célèbre tournoi en partenariat avec des Grands Crus et autres Crus du Médoc. Une compétition amicale et sportive à ne pas manquer !

Ouvert à tous.

Inscriptions sur Ten’up par mail ou par tél. .

Rue Mandavie COSEC Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 43 75 20 59330070@fft.fr

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English : Tournoi de tennis des Grands Crus

L’événement Tournoi de tennis des Grands Crus Pauillac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Médoc-Vignoble