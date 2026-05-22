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Fête de la musique à Pauillac MTV Pauillac

Fête de la musique à Pauillac MTV Pauillac

Fête de la musique à Pauillac MTV Pauillac samedi 20 juin 2026.

Lieu : MTV

Adresse : La Verrerie

Ville : 33250 Pauillac

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pauillac

Fête de la musique à Pauillac

MTV La Verrerie Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le centre culturel organise sa fête de la musique à la Maison du Tourisme et du Vin.
Informations détaillées à venir.   .

MTV La Verrerie Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 23 02 38 

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English : Fête de la musique à Pauillac

L’événement Fête de la musique à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Médoc-Vignoble

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