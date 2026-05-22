Fête de la musique à Pauillac MTV Pauillac

Pauillac

Fête de la musique à Pauillac

MTV La Verrerie Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le centre culturel organise sa fête de la musique à la Maison du Tourisme et du Vin.

Informations détaillées à venir. .

MTV La Verrerie Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 23 02 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique à Pauillac

L’événement Fête de la musique à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Médoc-Vignoble