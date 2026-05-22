Fête de la musique à Pauillac MTV Pauillac
Fête de la musique à Pauillac MTV Pauillac samedi 20 juin 2026.
Pauillac
Fête de la musique à Pauillac
MTV La Verrerie Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le centre culturel organise sa fête de la musique à la Maison du Tourisme et du Vin.
Informations détaillées à venir. .
MTV La Verrerie Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 23 02 38
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English : Fête de la musique à Pauillac
L’événement Fête de la musique à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Médoc-Vignoble
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