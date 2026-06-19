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Tournoi de tennis Vieux-Boucau-les-Bains

Tournoi de tennis Vieux-Boucau-les-Bains

Tournoi de tennis Vieux-Boucau-les-Bains samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Plaine de jeux

Ville : 40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Département : Landes

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Vieux-Boucau-les-Bains

Tournoi de tennis

Plaine de jeux Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-04

Le tennis club de Vieux Boucau organise son traditionnel tournoi d’été.
Le tennis club de Vieux Boucau organise son traditionnel tournoi d’été.   .

Plaine de jeux Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 10 29 11 

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English : Tournoi de tennis

The Vieux Boucau tennis club is organizing its traditional summer tournament.

L’événement Tournoi de tennis Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI LAS

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