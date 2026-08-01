Tournoi d’échecs Cafébellule Le Vieux-Marché

Informations pratiques

Le Vieux-Marché

Tournoi d’échecs

Cafébellule 4 Kergoguen Bihan Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Tournoi d’échec amateur tout public. Organisé par l’échiquier de Plouaret Vieux Marché Trégrom et le Cafébellule.

Boissons et restauration payantes sur place. .

Cafébellule 4 Kergoguen Bihan Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 22 12 33

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English :

L’événement Tournoi d’échecs Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose