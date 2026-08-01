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AGENDA · Le Vieux-Marché

Tournoi d’échecs Cafébellule Le Vieux-Marché

jeudi 27 août 2026 · Cafébellule · Le Vieux-Marché

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Cafébellule
Adresse
4 Kergoguen Bihan
Ville
22420 Le Vieux-Marché
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Le Vieux-Marché

Tournoi d’échecs

Cafébellule 4 Kergoguen Bihan Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Tournoi d’échec amateur tout public. Organisé par l’échiquier de Plouaret Vieux Marché Trégrom et le Cafébellule.
Boissons et restauration payantes sur place.   .

Cafébellule 4 Kergoguen Bihan Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 22 12 33 

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English :

L’événement Tournoi d’échecs Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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