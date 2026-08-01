Tournoi d’échecs Cafébellule Le Vieux-Marché
jeudi 27 août 2026 · Cafébellule · Le Vieux-Marché
Informations pratiques
Le Vieux-Marché
Tournoi d’échecs
Cafébellule 4 Kergoguen Bihan Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Tournoi d’échec amateur tout public. Organisé par l’échiquier de Plouaret Vieux Marché Trégrom et le Cafébellule.
Boissons et restauration payantes sur place. .
Cafébellule 4 Kergoguen Bihan Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 22 12 33
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English :
L’événement Tournoi d’échecs Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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