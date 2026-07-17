Les essentielles Bien être au féminin Le Vieux-Marché
vendredi 25 septembre 2026 · Le Vieux-Marché
Informations pratiques
Le Vieux-Marché
Les essentielles Bien être au féminin
Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 10:00:00
fin : 2026-09-26 13:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
5e événement privé par des femmes, pour des femmes. Les Essentielles Bien-être au féminin.
Cet événement, réservé aux femmes et uniquement sur inscription, vous permettra de profiter d’un moment rien que pour vous, en solo, entre amies ou en famille.
L’accès à l’événement est gratuit.
Au programme
Nouveautés Ateliers cuisine, initiation au pendule et maquillage.
• Des ateliers variés et gratuits pour découvrir, échanger et tester des produits de qualité.
• Des conseils personnalisés en maquillage et routines beauté.
• Des dégustations surprises à l’aveugle et des petites douceurs pour combler les envies gourmandes.
• Des rencontres avec des professionnelles passionnées, prêtes à partager leur savoir-faire et, qui sait, peut-être éveiller de nouvelles opportunités.
En option
• Soins esthétiques haut de gamme drainage lymphatique visage & corps, sauna facial, spa ionique, automassage du visage, des mains et des pieds…
• Découverte de pratiques de détente Feng Shui, massages (kobido, mains, pieds, modelages variés) ainsi que du bien-être holistique, cartomancie, réflexologie plantaire Japonaise…
– Le tout sans droit d’entrée vous ne payez que les options choisies si vous en choisissez.
– Les soins haut de gamme sont disponibles sur réservation, selon la carte des intervenantes présentes.
– Pour l’initiation au pendule, venez avec le votre ou vous pourrez en acheter sur place.
Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs créneaux et de combiner différentes activités.
Un moment unique, créé par des femmes, pour des femmes… Venez comme vous êtes, et repartez inspirée et ressourcée ! Les Essentielles Bien-être au féminin. Les enfants sont les bienvenus. (Filles, belle filles, petite filles, nièces… de 7 a 77ans) .
Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 31 50 75
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English :
L’événement Les essentielles Bien être au féminin Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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