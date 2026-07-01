Informations pratiques

Le Vieux-Marché

Marché en musique

Place des Déportés Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Go Hen De en concert dans le cadre des marchés en musique 2026 .

Place des Déportés Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 38 91 13

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English :

L’événement Marché en musique Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose