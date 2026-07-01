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AGENDA · Le Vieux-Marché

Marchés en musique Le Vieux-Marché

samedi 11 juillet 2026 · Le Vieux-Marché

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place des Déportés
Ville
22420 Le Vieux-Marché
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Le Vieux-Marché

Marchés en musique

Place des Déportés Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Celtic Breizh en concert dans le cadre des marchés en musique.   .

Place des Déportés Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 38 91 13 

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English :

L’événement Marchés en musique Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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