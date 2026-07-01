AGENDA · Le Vieux-Marché
Marchés en musique Le Vieux-Marché
samedi 11 juillet 2026 · Le Vieux-Marché
Informations pratiques
Le Vieux-Marché
Marchés en musique
Place des Déportés Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Celtic Breizh en concert dans le cadre des marchés en musique. .
Place des Déportés Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 38 91 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marchés en musique Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Le Vieux-Marché (Côtes-d'Armor)
- Marché en musique Le Vieux-Marché 25 juillet 2026
- Au coeur du bocage trégorrois Léguer en fête Kergoguen Le Vieux-Marché 29 juillet 2026
- Musique au Dolmen Café béllule Le Vieux-Marché 29 juillet 2026
- Marchés en musique Le Vieux-Marché 1 août 2026
- Marché en musique Le Vieux-Marché 8 août 2026