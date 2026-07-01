Pardon des Sept Saints Pèlerinage islamo-chrétien Lieu-dit Les Sept Saints Le Vieux-Marché
samedi 25 juillet 2026 · Lieu-dit Les Sept Saints · Le Vieux-Marché
Informations pratiques
Le Vieux-Marché
Pardon des Sept Saints Pèlerinage islamo-chrétien
Lieu-dit Les Sept Saints Chapelle des Sept Saints Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Dès le vendredi 17h au Yaudet départ des pélerins-marcheurs vers Lannion.
Pour rejoindre la marche, rendez-vous le samedi à 9h à la gare de Lannion, ou à 12h30 au château de Tonquédec.
Samedi De 14h à 17h, à la salle des fêtes du Vieux-Marché, table ronde sur le thème L’Afrique aujourd’hui, un continent animiste, chrétien et musulman… ;
à 18h, aux Sept-Saints, échange entre les pèlerins-marcheurs et les pèlerins de la table ronde ;
à 21h, à la chapelle des Sept-Saints, messe du pardon suivie de la procession.
Vers 22h30 avec ou sans tantad sur la place des Sept-Saints, veillée festive chants, musiques, contes et poèmes de Bretagne et d’Orient. Possibilité de se restaurer
Dimanche À 10h30, messe solennelle ; déambulation vers la fontaine avec halte au pilier Paix , à la fontaine, temps musulman autour de la sourate 18 des gens de la caverne .
Vers 14h, temps d’échange à la chapelle entre les pèlerins et avec les personnalités présentes au pardon.
Vers 17h, lecture méditative et concert animé par l’ensemble Parvaz (l’envol en persan), qui nous invite à un voyage poétique vers l’Orient à travers la musique, le chant, la calligraphie et la danse. (Prix libre.) .
Lieu-dit Les Sept Saints Chapelle des Sept Saints Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Pardon des Sept Saints Pèlerinage islamo-chrétien Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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