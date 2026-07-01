Pardon des Sept Saints Pèlerinage islamo-chrétien Lieu-dit Les Sept Saints Le Vieux-Marché

Informations pratiques

Le Vieux-Marché

Pardon des Sept Saints Pèlerinage islamo-chrétien

Lieu-dit Les Sept Saints Chapelle des Sept Saints Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Dès le vendredi 17h au Yaudet départ des pélerins-marcheurs vers Lannion.

Pour rejoindre la marche, rendez-vous le samedi à 9h à la gare de Lannion, ou à 12h30 au château de Tonquédec.

Samedi De 14h à 17h, à la salle des fêtes du Vieux-Marché, table ronde sur le thème L’Afrique aujourd’hui, un continent animiste, chrétien et musulman… ;

à 18h, aux Sept-Saints, échange entre les pèlerins-marcheurs et les pèlerins de la table ronde ;

à 21h, à la chapelle des Sept-Saints, messe du pardon suivie de la procession.

Vers 22h30 avec ou sans tantad sur la place des Sept-Saints, veillée festive chants, musiques, contes et poèmes de Bretagne et d’Orient. Possibilité de se restaurer

Dimanche À 10h30, messe solennelle ; déambulation vers la fontaine avec halte au pilier Paix , à la fontaine, temps musulman autour de la sourate 18 des gens de la caverne .

Vers 14h, temps d’échange à la chapelle entre les pèlerins et avec les personnalités présentes au pardon.

Vers 17h, lecture méditative et concert animé par l’ensemble Parvaz (l’envol en persan), qui nous invite à un voyage poétique vers l’Orient à travers la musique, le chant, la calligraphie et la danse. (Prix libre.) .

Lieu-dit Les Sept Saints Chapelle des Sept Saints Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Pardon des Sept Saints Pèlerinage islamo-chrétien Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose