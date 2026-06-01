Tournoi d’échecs, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort
Tournoi d’échecs, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort samedi 6 juin 2026.
Tournoi d’échecs Samedi 6 juin, 10h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Tournoi d’échecs à la salle Annie Aubert aux Colonnes.
Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 40 »}]
Compétition échecs réflexion
Service communication de Blanquefort
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