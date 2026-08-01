Tournoi double 5° édition Houeillès
vendredi 28 août 2026 · Houeillès
Informations pratiques
Houeillès
Tournoi double 5° édition
Terrain de tennis Houeillès Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
2 tableaux possibles compétiteurs et/ou 100% fun
Ouvert à tous
Bonus récompense pour le meilleur déguisement du tableau Lagaffe
Buvette sur place et repas vendredi et samedi soirs
Sur inscription avant le 26 août
2 tableaux possibles compétiteurs et/ou 100% fun
Ouvert à tous
Bonus récompense pour le meilleur déguisement du tableau Lagaffe
Buvette sur place et repas vendredi et samedi soirs
Sur inscription avant le 26 août .
Terrain de tennis Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 31 46 23
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English : Tournoi double 5° édition
Two possible categories: competitive and/or 100% fun
Open to everyone
Bonus: prize for the best costume in the Lagaffe category
Refreshments available on site, plus dinner on Friday and Saturday evenings
Registration required by August 26
L’événement Tournoi double 5° édition Houeillès a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne