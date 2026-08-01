Informations pratiques

Houeillès

Tournoi double 5° édition

Terrain de tennis Houeillès Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

2 tableaux possibles compétiteurs et/ou 100% fun

Ouvert à tous

Bonus récompense pour le meilleur déguisement du tableau Lagaffe

Buvette sur place et repas vendredi et samedi soirs

Sur inscription avant le 26 août

2 tableaux possibles compétiteurs et/ou 100% fun

Ouvert à tous

Bonus récompense pour le meilleur déguisement du tableau Lagaffe

Buvette sur place et repas vendredi et samedi soirs

Sur inscription avant le 26 août .

Terrain de tennis Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 31 46 23

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English : Tournoi double 5° édition

Two possible categories: competitive and/or 100% fun

Open to everyone

Bonus: prize for the best costume in the Lagaffe category

Refreshments available on site, plus dinner on Friday and Saturday evenings

Registration required by August 26

L’événement Tournoi double 5° édition Houeillès a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne