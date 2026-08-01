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AGENDA · Houeillès

Tournoi double 5° édition Houeillès

vendredi 28 août 2026 · Houeillès

Tournoi double 5° édition Houeillès

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Terrain de tennis
Ville
47420 Houeillès
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Houeillès

Tournoi double 5° édition

Terrain de tennis Houeillès Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

2 tableaux possibles compétiteurs et/ou 100% fun
Ouvert à tous
Bonus récompense pour le meilleur déguisement du tableau Lagaffe
Buvette sur place et repas vendredi et samedi soirs
Sur inscription avant le 26 août
2 tableaux possibles compétiteurs et/ou 100% fun
Ouvert à tous
Bonus récompense pour le meilleur déguisement du tableau Lagaffe
Buvette sur place et repas vendredi et samedi soirs
Sur inscription avant le 26 août   .

Terrain de tennis Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 31 46 23 

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English : Tournoi double 5° édition

Two possible categories: competitive and/or 100% fun
Open to everyone
Bonus: prize for the best costume in the Lagaffe category
Refreshments available on site, plus dinner on Friday and Saturday evenings
Registration required by August 26

L’événement Tournoi double 5° édition Houeillès a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne