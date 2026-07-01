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AGENDA · Perros-Guirec

Tournoi Fifa Dj Set Nom de Zeus ! Perros-Guirec

jeudi 16 juillet 2026 · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
45 boulevard Joseph Le Bihan
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Tournoi Fifa Dj Set Nom de Zeus !

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Tournoi de Fifa et Dj Set avec Dj Donn à Nom de Zeus !   .

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70 

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English :

L’événement Tournoi Fifa Dj Set Nom de Zeus ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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