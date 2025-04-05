TOURNOI FIVE FRANCE NORVÈGE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

TOURNOI FIVE FRANCE NORVÈGE

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Coupe du monde 2026 !

Tournoi Five en présence de joueurs internationaux + retransmission du match France Norvège.

Soirée dansante après la diffusion du match.

Contact et inscriptions 06 88 60 95 38. .

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr

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English :

L’événement TOURNOI FIVE FRANCE NORVÈGE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Saint Brevin