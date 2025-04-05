TOURNOI FIVE FRANCE NORVÈGE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins
TOURNOI FIVE FRANCE NORVÈGE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins vendredi 26 juin 2026.
TOURNOI FIVE FRANCE NORVÈGE
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Coupe du monde 2026 !
Tournoi Five en présence de joueurs internationaux + retransmission du match France Norvège.
Soirée dansante après la diffusion du match.
Contact et inscriptions 06 88 60 95 38. .
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement TOURNOI FIVE FRANCE NORVÈGE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Saint Brevin