Tournoi Flip 7 Le ChiFouMi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Tournoi Flip 7 Le ChiFouMi

Boulevard du Docteur Moutel Bar Le ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Venez participer à un tournoi du jeu de société Flip 7.

Sur inscription uniquement. .

Boulevard du Docteur Moutel Bar Le ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

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English :

Come join us for a Flip 7 board game tournament.

L’événement Tournoi Flip 7 Le ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis