UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ancenis-Saint-Géréon

Tournoi Flip 7 Le ChiFouMi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

mercredi 19 août 2026 · Boulevard du Docteur Moutel · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Boulevard du Docteur Moutel
Adresse
Bar Le ChiFouMi
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Tournoi Flip 7 Le ChiFouMi

Boulevard du Docteur Moutel Bar Le ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Venez participer à un tournoi du jeu de société Flip 7.
Sur inscription uniquement.   .

Boulevard du Docteur Moutel Bar Le ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41  contact@chifoumi-bar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for a Flip 7 board game tournament.

L’événement Tournoi Flip 7 Le ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)