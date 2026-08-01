Tournoi Flip 7 Le ChiFouMi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
mercredi 19 août 2026 · Boulevard du Docteur Moutel · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Tournoi Flip 7 Le ChiFouMi
Boulevard du Docteur Moutel Bar Le ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez participer à un tournoi du jeu de société Flip 7.
Sur inscription uniquement. .
Boulevard du Docteur Moutel Bar Le ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
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English :
Come join us for a Flip 7 board game tournament.
L’événement Tournoi Flip 7 Le ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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