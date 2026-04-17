Tournoi foot U11/U13 US Rochoise Terrain de Football de Kerguinou La Roche-Maurice
Tournoi foot U11/U13 US Rochoise Terrain de Football de Kerguinou La Roche-Maurice vendredi 8 mai 2026.
La Roche-Maurice
Tournoi foot U11/U13 US Rochoise
Terrain de Football de Kerguinou Route de La Martyre La Roche-Maurice Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Rendez-vous au stade de Kerguinou à La Roche-Maurice pour le tournoi de sixe U11/U13 organisé par USR Footbell avec 40 équipes.
Entrée gratuite, tombola, restauration sur place. .
Terrain de Football de Kerguinou Route de La Martyre La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 6 61 62 86 74
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English :
L’événement Tournoi foot U11/U13 US Rochoise La Roche-Maurice a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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