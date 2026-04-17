Tournoi foot U11/U13 US Rochoise Terrain de Football de Kerguinou La Roche-Maurice

La Roche-Maurice

Tournoi foot U11/U13 US Rochoise

Terrain de Football de Kerguinou Route de La Martyre La Roche-Maurice Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Rendez-vous au stade de Kerguinou à La Roche-Maurice pour le tournoi de sixe U11/U13 organisé par USR Footbell avec 40 équipes.

Entrée gratuite, tombola, restauration sur place. .

Terrain de Football de Kerguinou Route de La Martyre La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 6 61 62 86 74

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English :

L’événement Tournoi foot U11/U13 US Rochoise La Roche-Maurice a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS