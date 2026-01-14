Draig Fest La Roche-Maurice

Draig Fest

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 02:00:00

2026-05-30

Le Draig Fest est un festival rock à taille humaine, né d’une envie simple faire les choses autrement.

Ici, pas de paillettes inutiles, mais du son, de l’énergie et une organisation 100% indépendante et faite maison.

Concerts live, ambiance électrique, proximité entre artistes et public ,chaque détail est pensé avec soin pour offrir une expérience brute et authentique, où la musique est au centre.

Au programme de cette édition:

– Knuckle Head

– Imparfait

– Distillery Band

– Sex Shop Mushrooms

– Working Class Zero

Un rendez vous pour celles et ceux qui aiment les événements vrais, l’énergie du live et l’atmosphère des festivals avec le cœur.

– Jauge limitée.

– Billetterie en ligne sur helloasso.com

– Billetterie physique: au BlackRock à Landerneau, au Davarn’Breizh au Landerneau, Le Pégase à La Martyre et chez Mick Coiffure à La Roche-Maurice.

– Billetterie sur place.

– Restauration sur place

brasseries: Brasserie Coreff, Brasserie o’taquet, Arvarus et brasserie incertaine.

FoodTrucks Mo Fee des Crepes, Friterie Belge Serken et Derya food truck. .

site de Kermeur La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 6 79 49 66 59

