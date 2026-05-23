Concours de pétanque à la Roche-Maurice La Roche-Maurice
Concours de pétanque à la Roche-Maurice La Roche-Maurice lundi 6 juillet 2026.
La Roche-Maurice
Concours de pétanque à la Roche-Maurice
Lieu-dit Kermeur La Roche-Maurice Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Venez participer au concours de pétanque de La Roche-Maurice, en doublette.
Tous les lundis de juillet et août a 14h00.
Le concours est ouvert à tous. .
Lieu-dit Kermeur La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 6 32 43 02 45
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English :
L’événement Concours de pétanque à la Roche-Maurice La Roche-Maurice a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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