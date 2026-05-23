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Concours de pétanque à la Roche-Maurice La Roche-Maurice

Concours de pétanque à la Roche-Maurice La Roche-Maurice lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit Kermeur

Ville : 29800 La Roche-Maurice

Département : Finistère

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Tarif :

La Roche-Maurice

Concours de pétanque à la Roche-Maurice

Lieu-dit Kermeur La Roche-Maurice Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Venez participer au concours de pétanque de La Roche-Maurice, en doublette.

Tous les lundis de juillet et août a 14h00.
Le concours est ouvert à tous.   .

Lieu-dit Kermeur La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 6 32 43 02 45 

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English :

L’événement Concours de pétanque à la Roche-Maurice La Roche-Maurice a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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