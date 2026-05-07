Visite du Château de Roc’h Morvan Grand Place La Roche-Maurice

La Roche-Maurice

Visite du Château de Roc’h Morvan

Grand Place Château de Roc’h Morvan La Roche-Maurice Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-05

Venez découvrir, à travers une visite guidée, l’impressionnant site du château de Roc’h Morvan, niché sur son éperon rocheux et dominant la vallée de l’Elorn.

Tout l’été, du mercredi au dimanche, rendez-vous à la Maison du Patrimoine.

Visite gratuite sur inscription.

Durée: 1h

Organisation Office de tourisme du pays de Landerneau-Daoulas 02 98 85 13 09 .

Grand Place Château de Roc’h Morvan La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 2 29 63 01 33

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English :

L’événement Visite du Château de Roc’h Morvan La Roche-Maurice a été mis à jour le 2026-05-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS