Visite du Château de Roc’h Morvan Grand Place La Roche-Maurice
Visite du Château de Roc’h Morvan Grand Place La Roche-Maurice dimanche 5 juillet 2026.
La Roche-Maurice
Visite du Château de Roc’h Morvan
Grand Place Château de Roc’h Morvan La Roche-Maurice Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-05
Venez découvrir, à travers une visite guidée, l’impressionnant site du château de Roc’h Morvan, niché sur son éperon rocheux et dominant la vallée de l’Elorn.
Tout l’été, du mercredi au dimanche, rendez-vous à la Maison du Patrimoine.
Visite gratuite sur inscription.
Durée: 1h
Organisation Office de tourisme du pays de Landerneau-Daoulas 02 98 85 13 09 .
Grand Place Château de Roc’h Morvan La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 2 29 63 01 33
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English :
L’événement Visite du Château de Roc’h Morvan La Roche-Maurice a été mis à jour le 2026-05-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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