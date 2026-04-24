La Roche-Maurice

Balade contée avec Isabelle De Col La Roche Maurice

6 place du château La Roche-Maurice Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-08-12 19:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Un promontoire, couronné par les ruines d’un fameux château, dressé tel un étendard, veille sur des secrets anciens…

Combien de chevaliers, d’êtres mystérieux et légendaires ont hanté les marches usées par tant et tant de pas et les salles solitaires du Roc’h Morvan? Impossible à dire ! Mais, souvent, si l’on s’assied sur les vieux murs ou près des mandragores du jardin médiéval, on peut entendre dans la brise du soir un étrange murmure où se mêle rêve et réalité !

Découverte des ruines du château de Roc’h Morvan.

Départ au portail du site du château à 18h30.

Point de repli prévu en cas de météo capricieuse maison du patrimoine au pied du château. .

6 place du château La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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L’événement Balade contée avec Isabelle De Col La Roche Maurice La Roche-Maurice a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS