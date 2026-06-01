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Tournoi football sixte Hucqueliers

Tournoi football sixte Hucqueliers samedi 27 juin 2026.

Ville : 62650 Hucqueliers

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Hucqueliers

Tournoi football sixte

Hucqueliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le FC Hucqueliers organise un tournoi de football sixte
Rendez-vous le samedi 27 juin de 15h à 22h
Contactez Antoine Leleu au 07 86 32 82 63   .

Hucqueliers 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 86 32 82 63 

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English :

L’événement Tournoi football sixte Hucqueliers a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Hucqueliers