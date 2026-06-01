Hucqueliers

Tournoi football sixte

Hucqueliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le FC Hucqueliers organise un tournoi de football sixte

Rendez-vous le samedi 27 juin de 15h à 22h

Contactez Antoine Leleu au 07 86 32 82 63 .

Hucqueliers 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 86 32 82 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi football sixte Hucqueliers a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Hucqueliers