Tournoi Fortnite 22 avril 2026, Tiers-lieu numérique, Rozoy-sur-Serre

Tournoi Fortnite 22 avril 2026 Mercredi 22 avril, 13h30 Tiers-lieu numérique Aisne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T13:30:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T13:30:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

C’est avec joie que nous vous annonçons le prochain tournoi gaming !

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 22 avril à partir de 13h30 au Tiers-lieu numérique de Rozoy-sur-Serre.

Comme à notre habitude, le tournoi est ouvert à tous et gratuit. Il est simplement nécessaire de s’inscrire auprès de la communauté de communes en vous adressant aux animateurs, Gabin ROYER ou Romuald DUPONTà l’adresse contact@portes-de-thierache.fr. Assurez-vous que le message ait bien été transféré en appelant au 0323980454ou via facebook : https://www.facebook.com/LesPortesDuNumerique?locale=fr_FR

Nous espérons vous voir nombreux !

Tiers-lieu numérique 140 Place de l’Europe 02360 Rozoy-sur-Serre Rozoy-sur-Serre 02360 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323980454 »}] [{« link »: « mailto:contact@portes-de-thierache.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/LesPortesDuNumerique?locale=fr_FR »}] https://maps.app.goo.gl/yQnFJCwgswgwvcjW6

Rendez-vous le mercredi 22 avril à partir de 13h30 au Tiers-lieu numérique de Rozoy-sur-Serre, place de l’Europe, pour un tournoi Fortnite.