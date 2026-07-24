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AGENDA · Moirans

Tournoi FreePing ProxiPro Route des Béthanies Moirans

samedi 5 septembre 2026 · Route des Béthanies · Moirans

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Route des Béthanies
Adresse
Espace MultiSport Claude Bergeret
Ville
38430 Moirans
Département
Isère
Tarif
5 5 11

Moirans

Tournoi FreePing ProxiPro

Route des Béthanies Espace MultiSport Claude Bergeret Moirans Isère

Tarif : 5 – 5 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir une nouvelle façon de jouer au ping pong sur des tables en plein air, dans une ambiance sportive et conviviale !
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Route des Béthanies Espace MultiSport Claude Bergeret Moirans 38430 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 35 48 29  contact@citt.fr

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English :

Come discover a new way to play ping pong on outdoor tables in a fun, friendly, and athletic atmosphere!

L’événement Tournoi FreePing ProxiPro Moirans a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays Voironnais