Tournoi Green Volley 10ème édition Stade de foot Aiguilhe

Tournoi Green Volley 10ème édition
Stade de foot Chemin de Bouthezard Aiguilhe Haute-Loire
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
2026-06-27
Venez participer à la 10ème édition du Green Volley au Puy en Velay tournoi jeune, tournoi loisir mixte 4×4 et compétition 3×3 féminin et masculin.
Des surprises arrivent pour ce 10ème anniversaire !
contact.vop43@gmail.com
English :
Come and take part in the 10th edition of Green Volley in Le Puy en Velay: youth tournament, mixed 4×4 leisure tournament and 3×3 competition for men and women.
Surprises are in store for this 10th anniversary!
