Tournoi Green Volley 10ème édition Stade de foot Aiguilhe

Tournoi Green Volley 10ème édition

Stade de foot Chemin de Bouthezard Aiguilhe Haute-Loire

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

2026-06-27

Venez participer à la 10ème édition du Green Volley au Puy en Velay tournoi jeune, tournoi loisir mixte 4×4 et compétition 3×3 féminin et masculin.

Des surprises arrivent pour ce 10ème anniversaire !

Stade de foot Chemin de Bouthezard Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact.vop43@gmail.com

Come and take part in the 10th edition of Green Volley in Le Puy en Velay: youth tournament, mixed 4×4 leisure tournament and 3×3 competition for men and women.

Surprises are in store for this 10th anniversary!

