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TOURNOI HOMOLOGUE PADEL Mimizan

samedi 11 juillet 2026 · Mimizan

TOURNOI HOMOLOGUE PADEL Mimizan

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Tennis Padel Mimizan
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Mimizan

TOURNOI HOMOLOGUE PADEL

Tennis Padel Mimizan Mimizan Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Tournoi PADEL P 100 Dames

inscriptions par mail inscriptionstpm@gmail.com
licence obligatoire   .

Tennis Padel Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 12 40 43 

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English :

L’événement TOURNOI HOMOLOGUE PADEL Mimizan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan

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