Tournoi international de pelote basque Place Jena Rameau Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Tournoi international de pelote basque

Place Jena Rameau Mur à gauche Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Créé en 1992, ce tournoi est un événement attendu par les passionnés de pelote et les habitants de la commune. Il associe les joueurs du club de Saint-Martin aux meilleurs joueurs espagnols et argentins qui assurent un spectacle de haut niveau.

Entrée gratuite.

RDV le samedi 22 août à 16h et à 17h pour les finales espoir et élite. .

Place Jena Rameau Mur à gauche Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Tournoi international de pelote basque

L’événement Tournoi international de pelote basque Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Seignanx