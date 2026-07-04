Tournoi international de volley-ball des Catalans Plage des Catalans Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Tournoi international de volley-ball des Catalans

Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2026 de 10h à 18h30. Plage des Catalans 1 rue des Catalans Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Découvrez le plus ancien et spectaculaire tournoi de beach-volley 3×3 en France !Familles

De 5 à 85 ans le CVBC accueille les amoureux de la plage et du volley. Ici pas de réservation, ni groupe ou catégorie, tout le monde se mélange qu’il soit débutant ou confirmé, été comme hiver, avec parfois générations de joueurs d’une même famille !



Pour le tournoi féminin et le masculin 12 équipes se rencontrent en 2 poules (les deux 1ers jours) afin de déterminer un classement. Ils rassemblent les meilleures joueuses et joueurs internationaux.



Des animations gratuites pour les plus jeunes sont proposées avant les finales qui se déroulent à partir de 16h le dimanche.



Considéré par certains comme le plus exigeant de France, il est devenu au cours des années, un événement incontournable du volley-ball français et certainement le plus exaltant. .

Plage des Catalans 1 rue des Catalans Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contac@catalans-beach-volley.com

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English :

Discover the oldest and most spectacular 3×3 beach volleyball tournament in France!

L’événement Tournoi international de volley-ball des Catalans Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Ville de Marseille