Tournoi ITF World Tour Uriage Eau Thermale 9e édition Tennis Club d’Uriage Saint-Martin-d’Uriage
Tournoi ITF World Tour Uriage Eau Thermale 9e édition Tennis Club d’Uriage Saint-Martin-d’Uriage dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Martin-d’Uriage
Tournoi ITF World Tour Uriage Eau Thermale 9e édition
Tennis Club d’Uriage 120 Allée du jeune Bayard Saint-Martin-d’Uriage Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Vous aimez le tennis ? Vous êtes Fan de Roland-Garros ? Venez découvrir la plus belle compétition internationale de tennis sur terre battue de la région Auvergne Rhône-Alpes. Le tournoi ITF Uriage Eau Thermale est fait pour vous !
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Tennis Club d’Uriage 120 Allée du jeune Bayard Saint-Martin-d’Uriage 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 89 13 64 tcuriage@gmail.com
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English :
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L’événement Tournoi ITF World Tour Uriage Eau Thermale 9e édition Saint-Martin-d’Uriage a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse