Tournoi ITF World Tour Uriage Eau Thermale 9e édition Tennis Club d’Uriage Saint-Martin-d’Uriage

Saint-Martin-d’Uriage

Tournoi ITF World Tour Uriage Eau Thermale 9e édition

Tennis Club d’Uriage 120 Allée du jeune Bayard Saint-Martin-d’Uriage Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Vous aimez le tennis ? Vous êtes Fan de Roland-Garros ? Venez découvrir la plus belle compétition internationale de tennis sur terre battue de la région Auvergne Rhône-Alpes. Le tournoi ITF Uriage Eau Thermale est fait pour vous !

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Tennis Club d’Uriage 120 Allée du jeune Bayard Saint-Martin-d’Uriage 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 89 13 64 tcuriage@gmail.com

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English :

Do you love tennis? Are you a fan of Roland-Garros? Come and discover the finest international clay-court tennis competition in the Auvergne Rhône-Alpes region. The Uriage Eau Thermale ITF tournament is for you!

L’événement Tournoi ITF World Tour Uriage Eau Thermale 9e édition Saint-Martin-d’Uriage a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse