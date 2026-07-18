Informations pratiques

Agon-Coutainville

Tournoi lasertag

56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Tournoi lasertag au centre équestre d’Agon-Coutainville.

Armé d’un pistolet laser marquez un maximum de points ! Dès 8 ans

De 14h-18h au Laserbay. .

56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 44 84 99 96

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English : Tournoi lasertag

L’événement Tournoi lasertag Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme