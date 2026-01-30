Tournoi Mario Kart 8 Deluxe Le 55, la guilde ludique Parthenay

Tournoi Mario Kart 8 Deluxe

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Tournoi Mario Kart 8 Deluxe

Organisé par eleven esport. .

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 88 12 03 contact.reseaux@eleven-esport.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi Mario Kart 8 Deluxe

L’événement Tournoi Mario Kart 8 Deluxe Parthenay a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine