Tournoi Mario Kart Bibliothèque du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin
Tournoi Mario Kart Bibliothèque du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin mercredi 5 août 2026.
Mouzeuil-Saint-Martin
Tournoi Mario Kart
Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Baladaconte
Tournoi de Mario Kart
Le mercredi 5 août 2026
A partir de 14h
Inscription recommandée. .
Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 87 31 biblio@mouzeuilsaintmartin.fr
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English :
L’événement Tournoi Mario Kart Mouzeuil-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin