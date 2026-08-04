TOURNOI MARIO KART TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
samedi 24 octobre 2026 · TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN · Roques
Informations pratiques
Roques
TOURNOI MARIO KART
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
À vos manettes ! Mesurez-vous aux autres joueur.euse.s de la Médiathèque sur le circuit de Mario Kart Deluxe 8 sur Nintendo Switch.
Collation offerte par l’équipe du Moulin! .
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr
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English :
%C0 Grab your controllers! Take on other players at the M%E9diath%E8que on the Mario Kart Deluxe 8 track on Nintendo Switch.
L’événement TOURNOI MARIO KART Roques a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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