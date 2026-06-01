Tournoi Normand Beach Handball Plage de Deauville Deauville

Deauville

Tournoi Normand Beach Handball

Plage de Deauville (proche de la Digue, extrémité Est des Planches) Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 09:15:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Pour sa cinquième édition, le Beach Handball Normand revient à Deauville, invitant les passionnés à vivre une expérience sportive unique au bord de la mer.

Pour sa cinquième édition, le Beach Handball Normand revient à Deauville, invitant les passionnés à vivre une expérience sportive unique au bord de la mer. Organisé par la Ligue de Normandie de Handball en partenariat avec le club local AG Deauville HB et la ville de Deauville, ce tournoi national réunit des équipes jeunes et séniors en catégorie féminine et masculine.

Les équipes s’affronteront dans une ambiance chaleureuse, conviviale et respectueuse, sur des terrains spécialement aménagés sur le sable, face à la mer. Le public peut ainsi admirer des matchs dynamiques et spectaculaires. .

Plage de Deauville (proche de la Digue, extrémité Est des Planches) Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 35 64 01 47

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English : Tournoi Normand Beach Handball

For its fifth edition, Beach Handball Normand returns to Deauville, inviting fans to enjoy a unique sporting experience by the sea.

L’événement Tournoi Normand Beach Handball Deauville a été mis à jour le 2026-06-11 par OT SPL Deauville