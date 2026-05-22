Les rendez-vous des Friendciscaines Visite du musée de Vancouver Deauville
Les rendez-vous des Friendciscaines Visite du musée de Vancouver Deauville mardi 16 juin 2026.
Deauville
Les rendez-vous des Friendciscaines Visite du musée de Vancouver
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 17:00:00
fin : 2026-06-16 18:00:00
Date(s) :
2026-06-16
En avant pour un voyage à l’autre bout du monde à la découverte de c̓əsnaʔəm , le village qui a précédé il y a plus de 4000 ans la ville de Vancouver.
En avant pour un voyage à l’autre bout du monde à la découverte de c̓əsnaʔəm , le village qui a précédé il y a plus de 4000 ans la ville de Vancouver. Une médiatrice culturelle du musée de Vancouver guidera l’auditoire, à distance et en direct, à travers l’exposition c̓əsnaʔəm, the city before the city , et offre de découvrir ce lieu chargé d’histoire et son importance aujourd’hui pour la communauté autochtone des Musqueams. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous des Friendciscaines Visite du musée de Vancouver
Let’s head off on a journey to the other side of the world to discover c̓əsnaʔəm , the village that preceded the city of Vancouver over 4,000 years ago.
L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines Visite du musée de Vancouver Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Deauville (Calvados)
- 5 ans des Franciscaines Les Franciscaines en toutes lettres Deauville 22 mai 2026
- 28e Puces de Deauville Hippodrome de Deauville-la Touques Deauville 23 mai 2026
- Concert Requiem de Verdi Centre International de Deauville Deauville 23 mai 2026
- Les rendez-vous des Friendciscaines D-Day transmitters, rechercher et partager pour ne pas oublier Deauville 26 mai 2026
- Conférence Mais que diable faire de notre passé ? Stéphane Encel Brasserie Marion Deauville 28 mai 2026