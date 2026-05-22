Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines Visite du musée de Vancouver

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 17:00:00

fin : 2026-06-16 18:00:00

Date(s) :

2026-06-16

En avant pour un voyage à l’autre bout du monde à la découverte de c̓əsnaʔəm , le village qui a précédé il y a plus de 4000 ans la ville de Vancouver.

En avant pour un voyage à l’autre bout du monde à la découverte de c̓əsnaʔəm , le village qui a précédé il y a plus de 4000 ans la ville de Vancouver. Une médiatrice culturelle du musée de Vancouver guidera l’auditoire, à distance et en direct, à travers l’exposition c̓əsnaʔəm, the city before the city , et offre de découvrir ce lieu chargé d’histoire et son importance aujourd’hui pour la communauté autochtone des Musqueams. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les rendez-vous des Friendciscaines Visite du musée de Vancouver

Let’s head off on a journey to the other side of the world to discover c̓əsnaʔəm , the village that preceded the city of Vancouver over 4,000 years ago.

L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines Visite du musée de Vancouver Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville