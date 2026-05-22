Deauville

Les Franciscaines se souviennent Le sémaphore des Creûniers

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

À la découverte de ce patrimoine qui appartient à l’État mais reste très cher aux cœurs des Trouvillais comme des Villervillais depuis plusieurs générations.

À la découverte de ce patrimoine qui appartient à l’État mais reste très cher aux cœurs des Trouvillais comme des Villervillais depuis plusieurs générations.

Le sémaphore des Creûniers, dénommé officiellement sémaphore de Villerville, trône toujours fièrement sur son promontoire surplombant la baie de Seine. Cependant, même si les voix des guetteurs se sont tues, les riches témoignages de son passé glorieux sont bien présents et nous invitent au respect. Ils racontent l’histoire des hommes et les péripéties de cette construction, redessinant le paysage sur les hauteurs d’Hennequeville. Ils racontent enfin une autre histoire plus intime, celle des hommes qui ont animé cet édifice au service de l’État, de la protection du territoire mais aussi du sauvetage et de la sauvegarde de la vie humaine en mer. Après le sémaphore de Villerville, le Major Stéphane Faure-Brac, Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime, dirige aujourd’hui le sémaphore de Socoa, situé à 15 km de la frontière, dernier sémaphore de l’arc atlantique avant le royaume espagnol. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines se souviennent Le sémaphore des Creûniers

Discover this heritage, which belongs to the State but has been cherished by Trouvillais and Villervillais alike for generations.

L’événement Les Franciscaines se souviennent Le sémaphore des Creûniers Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville