Visite guidée Deauville, un siècle d’histoires balnéaires

Départ Rue de la mer (côté port, au bout des Planches) Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-22 2026-05-16 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-28

Lieu de bains de mer, de promenade, de sociabilité, de jeux, de rencontres, d’événements… Les Planches et les cabines art déco sont inaugurées le 5 juillet 1924 et demeurent depuis le lieu le plus visité, arpenté et photographié de Deauville.

Lieu de bains de mer, de promenade, de sociabilité, de jeux, de rencontres, d’événements… Les Planches et les cabines art déco, imaginées par l’architecte Charles Adda et inaugurées le 6 juillet 1924, demeurent depuis le lieu le plus visité, arpenté et photographié de Deauville.

A l’origine purement pratiques, les établissements de bains de mer sont devenus récréatifs au fil du temps et des usages. Un siècle plus tard, l’odyssée balnéaire de Deauville se raconte dans toute sa diversité vertus des premiers bains, habits des baigneurs, fonctions de l’établissement de bains, particularités des cabines, anecdotes sur ceux et celles qui ont foulé les Planches… .

Départ Rue de la mer (côté port, au bout des Planches) Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Deauville, un siècle d’histoires balnéaires

A place for sea bathing, strolling, socializing, games, meetings and events… Les Planches and its art deco cabins were inaugurated on July 5, 1924, and have remained Deauville’s most visited, surveyed and photographed site ever since.

L’événement Visite guidée Deauville, un siècle d’histoires balnéaires Deauville a été mis à jour le 2026-02-25 par OT SPL Deauville