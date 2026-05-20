Deauville

Les Franciscaines à livre ouvert Remise du prix Jean-Jacques Rousseau

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Créé en 2010, le prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie, faisant référence au philosophe précurseur du genre avec Les Confessions, valorise chaque année les œuvres autobiographiques ou d’autofiction en langue française.

Créé en 2010, le prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie, faisant référence au philosophe précurseur du genre avec Les Confessions, valorise chaque année les œuvres autobiographiques ou d’autofiction en langue française.

Le prix récompense un auteur dont le livre se distingue par la sincérité, l’introspection et la qualité littéraire de son récit de vie. La cérémonie se déroule une deuxième année consécutive à Deauville et pour la première fois aux Franciscaines en compagnie des membres du jury, personnalités issues du monde littéraire, et à travers une rencontre avec le lauréat suivie d’une signature. Après Alice Develey, lauréate du prix 2025 avec son premier roman Tombée du ciel (L’Iconoclaste), qui remportera le prix cette année ? Suspens. Réponse ce 13 juin.

Dédicace dans Le Cloître par le lauréat du Prix à l’issue de la rencontre. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines à livre ouvert Remise du prix Jean-Jacques Rousseau

Created in 2010, the Jean-Jacques Rousseau Autobiography Prize, named after the philosopher who pioneered the genre with The Confessions, is awarded each year for works of autobiography or autofiction in the French language.

L’événement Les Franciscaines à livre ouvert Remise du prix Jean-Jacques Rousseau Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville