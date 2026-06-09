Tournoi Open de Tennis Guéthary
Tournoi Open de Tennis Guéthary samedi 13 juin 2026.
Guéthary
Tournoi Open de Tennis
Chemin du Trinquet Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Tennis Club de Guéthary organise le tournoi Open de Tennis, réservés aux licenciés.
Catégories jeunes, simple messieurs, simple dames, 35+ messieurs, 45+ messieurs, 35+ dames.
Entrée libre pour assister au tournoi en semaine à partir de 18h, le week-end toute la journée. .
Chemin du Trinquet Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 56 16
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English : Tournoi Open de Tennis
L’événement Tournoi Open de Tennis Guéthary a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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