Tournoi Skyjo Bar à jeux Les Tuiles Soustons
vendredi 10 juillet 2026 · Bar à jeux Les Tuiles · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Tournoi Skyjo
Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 21:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Tu t’es assez entraîné avec tes amis et ta famille…C’est l’heure de se confronter au reste du monde!
Plus qu’un tournoi, venez partager un moment convivial
Au programme explication des règles puis parties d’entraînement pour finir par un tournoi pour gagner les chaussettes officielles SKYJO ! .
Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
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English : Tournoi Skyjo
You’ve practiced enough with your friends and family… It’s time to take on the rest of the world!
More than just a tournament—come share a fun time together
L’événement Tournoi Skyjo Soustons a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI LAS
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