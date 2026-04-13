Tournoi Stumble guys, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Tournoi Stumble guys Samedi 6 juin, 14h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Le réseau des médiathèques de Tourcoing organise un grand tournoi Stumble Guys* ouvert à toutes et tous.

Un moment convivial, fun et compétitif où chaque joueur ne joue pas seulement pour lui… mais pour représenter sa médiathèque !

Inscris-toi, choisis ton camp et viens défendre tes couleurs.

Possibilité de participer à :

– la ludomédiathèque Colette (numérithèque), réservations au 03 59 63 43 00, numeritheque@ville-tourcoing.fr

– la médiathèque Andrée Chedid, réservations au 03 59 63 44 00, mediathequechedid@ville-tourcoing.fr

– la médiathèque Aimé Césaire, réservations au 03 20 25 61 19, mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr

– la médiathèque André Malraux, réservations au 03 59 63 42 50, mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr

* « stumble Guys » est un jeu de groupe gratuit, multiplateforme et multijoueurs dans lequel toi et tes concurrents devez vous affronter dans des manches de courses d’obstacles absurdes et chaotiques jusqu’à ce qu’il ne reste que le vainqueur !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] [{« link »: « mailto:numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« link »: « mailto:mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« link »: « mailto:mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« link »: « mailto:mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Esquive les obstacles, déjoue les pièges et deviens le dernier guerrier debout pour remporter la victoire ! Alors, prêt à relever le défi ?

Stumble guys