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TOURNOI Switch 3, Espace des Trois Lieux Plessé

TOURNOI Switch 3, Espace des Trois Lieux Plessé mercredi 22 avril 2026.

Lieu : 3, Espace des Trois Lieux

Adresse : 3 Espace des 3 Lieux

Ville : 44630 Plessé

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif :

Plessé

TOURNOI Switch

3, Espace des Trois Lieux 3 Espace des 3 Lieux Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

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3, Espace des Trois Lieux 3 Espace des 3 Lieux Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 76 68  mediatheque@mairie-plesse.fr

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English :

L’événement TOURNOI Switch Plessé a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

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