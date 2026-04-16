TOURNOI Switch 3, Espace des Trois Lieux Plessé
TOURNOI Switch 3, Espace des Trois Lieux Plessé mercredi 22 avril 2026.
Plessé
TOURNOI Switch
3, Espace des Trois Lieux 3 Espace des 3 Lieux Plessé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
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3, Espace des Trois Lieux 3 Espace des 3 Lieux Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 76 68 mediatheque@mairie-plesse.fr
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English :
L’événement TOURNOI Switch Plessé a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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