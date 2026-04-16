TOURNOI Switch 3, Espace des Trois Lieux Plessé

Plessé

TOURNOI Switch

3, Espace des Trois Lieux 3 Espace des 3 Lieux Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

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3, Espace des Trois Lieux 3 Espace des 3 Lieux Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 76 68 mediatheque@mairie-plesse.fr

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English :

L’événement TOURNOI Switch Plessé a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44