Houeillès

Tournoi tennis double 5° édition

Tennis club Houeillès Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

Ouvert à tous, places limitées.

2 tableaux l’un sérieux, l’autre moins !

Possibilité de s’inscrire aux 2 tableaux, mais pas avec le même partenaire

Buvette sur place

Repas vendredi et samedi soirs

Sur inscription .

Tennis club Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 31 46 23 tennishoueilles@gmail.com

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English : Tournoi tennis double 5° édition

L’événement Tournoi tennis double 5° édition Houeillès a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne