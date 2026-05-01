Tournoi tennis double 5° édition Houeillès
Tournoi tennis double 5° édition Houeillès vendredi 15 mai 2026.
Houeillès
Tournoi tennis double 5° édition
Tennis club Houeillès Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-15
Ouvert à tous, places limitées.
2 tableaux l’un sérieux, l’autre moins !
Possibilité de s’inscrire aux 2 tableaux, mais pas avec le même partenaire
Buvette sur place
Repas vendredi et samedi soirs
Sur inscription .
Tennis club Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 31 46 23 tennishoueilles@gmail.com
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English : Tournoi tennis double 5° édition
L’événement Tournoi tennis double 5° édition Houeillès a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne