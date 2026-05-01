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Tournoi tennis double 5° édition Houeillès

Tournoi tennis double 5° édition Houeillès vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Tennis club

Ville : 47420 Houeillès

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Houeillès

Tournoi tennis double 5° édition

Tennis club Houeillès Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-15

Ouvert à tous, places limitées.
2 tableaux l’un sérieux, l’autre moins !
Possibilité de s’inscrire aux 2 tableaux, mais pas avec le même partenaire
Buvette sur place
Repas vendredi et samedi soirs
Sur inscription   .

Tennis club Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 31 46 23  tennishoueilles@gmail.com

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English : Tournoi tennis double 5° édition

L’événement Tournoi tennis double 5° édition Houeillès a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne