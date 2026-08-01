UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo

Tournois de Beach volley Saint-Cast-le-Guildo

samedi 22 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Grande plage
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Tournois de Beach volley

Grande plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 13:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Tournois Beach volley 3 x 3 mixte

Rendez-vous à 13h sur la Grande plage.
Ouvert à tous

Organisé par le Plancoët volley ball
Pré-inscription par mail   .

Grande plage Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournois de Beach volley Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor)