AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo
Tournois de Beach volley Saint-Cast-le-Guildo
samedi 22 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo
Informations pratiques
Saint-Cast-le-Guildo
Tournois de Beach volley
Grande plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 13:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Tournois Beach volley 3 x 3 mixte
Rendez-vous à 13h sur la Grande plage.
Ouvert à tous
Organisé par le Plancoët volley ball
Pré-inscription par mail .
Grande plage Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Tournois de Beach volley Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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