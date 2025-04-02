Tournois de tennis Complexe de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef

Tournois de tennis

Complexe de Comberge 30 Avenue des Sports Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

Envie d’un défi sportif durant vos vacances ? Rendez-vous au stade de comberge pour les traditionnels tournois d’été de tennis à Saint-Michel-Chef-Chef

Servez, frappez et gagnez le tournoi de tennis TCSM vous attend !

3 bonnes raisons de participer à ces tournois

amélioration des compétences techniques et tactiques les tournois sont l’occasion de mettre en pratique les compétences acquises lors des entraînements. En affrontant d’autres joueurs, on peut perfectionner son jeu, apprendre de nouvelles stratégies et gagner en expérience.

rencontres sociales et conviviales les tournois rassemblent des passionnés de tennis de tous niveaux. C’est l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, d’échanger avec des adversaires et de créer des liens amicaux. Les moments partagés en dehors des courts contribuent à une ambiance chaleureuse et conviviale.

défi personnel et adrénaline participer à un tournoi est un défi stimulant. La compétition suscite de l’adrénaline, renforce la concentration et permet de se dépasser. Que l’on vise la victoire ou simplement l’amélioration de son classement, chaque match est une opportunité de se mesurer à soi-même et de progresser.

informations pratiques

restauration sur place

tournoi de juillet contacter le juge arbitre M.Larjen NAICKEN au 06 65 62 59 48

tournoi d’août contacter le juge arbitre M.Bruno BERTHELIN au 06 63 13 02 28

espace convivial pour suivre les rencontres ouvert à tous

possibilité hors tournois de louer les terrains au 02 40 27 80 73 ou 06 66 71 21 36 ou sur place

courts extérieurs en terre battue ou résine

En somme, les tournois de tennis en été offrent une expérience enrichissante, alliant sport, rencontres et dépassement de soi ! Alors n’hésitez pas à vous inscrire !

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Complexe de Comberge 30 Avenue des Sports Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 71 21 36 tennisclubstmichelchefchef@gmail.com

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English :

Looking for a sporting challenge during your vacations? Join us at the Comberge stadium for the traditional summer tennis tournaments in Saint-Michel-Chef-Chef

L’événement Tournois de tennis Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic