Tournois des 3P Saint-Laurs
Tournois des 3P Saint-Laurs samedi 13 juin 2026.
Saint-Laurs
Tournois des 3P
Stade Gérard Beaurain Saint-Laurs Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tournois 3 P organisés par Sports et loisirs.
En doublette, 4 parties de 1h où vous affrontez vos adversaires sur 3
disciplines palets, pétanque et ping-pong. Participation limitée à 80 équipes. .
Stade Gérard Beaurain Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 06 57 80
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English : Tournois des 3P
L’événement Tournois des 3P Saint-Laurs a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine