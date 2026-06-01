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Tournois des 3P Saint-Laurs

Tournois des 3P Saint-Laurs

Tournois des 3P Saint-Laurs samedi 13 juin 2026.

Adresse : Stade Gérard Beaurain

Ville : 79160 Saint-Laurs

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Laurs

Tournois des 3P

Stade Gérard Beaurain Saint-Laurs Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tournois 3 P organisés par Sports et loisirs.
En doublette, 4 parties de 1h où vous affrontez vos adversaires sur 3
disciplines palets, pétanque et ping-pong. Participation limitée à 80 équipes.   .

Stade Gérard Beaurain Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 06 57 80 

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English : Tournois des 3P

L’événement Tournois des 3P Saint-Laurs a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine