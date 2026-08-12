Tournois Joko Berri Place de Fronton Arbonne
samedi 12 septembre 2026 · Place de Fronton · Arbonne
Informations pratiques
Arbonne
Tournois Joko Berri
Place de Fronton Fronton Arbonne Arbonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le tournoi de pelote main nue Joko Berri, organisé par Lau Herri, revient au Biltoki du 22 août au 26 septembre.
Venez encourager les joueurs tous les mercredis de 19 h à 20 h et les samedis de 17 h à 18 h. .
Place de Fronton Fronton Arbonne Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine communication@arbonne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournois Joko Berri
L’événement Tournois Joko Berri Arbonne a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Arbonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Tournois Joko Berri Place de Fronton Arbonne 22 août 2026
- Concert Latino Arbonne 22 août 2026
- Marché Arbonne 23 août 2026
- Fête du Gateau Basque Arbonne 23 août 2026
- Marché Nocturne Arbonne 25 août 2026