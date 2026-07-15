Informations pratiques

Arbonne

Fête du Gateau Basque

Place du fronton Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 11:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Fête du gâteau basque sur la place du fronton .

Place du fronton Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 94 66 mairie@arbonne.fr

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English : Fête du Gateau Basque

L’événement Fête du Gateau Basque Arbonne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque