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Exposition Michel Hacala Place Harrismendi Arbonne

vendredi 14 août 2026 · Place Harrismendi · Arbonne

Exposition Michel Hacala Place Harrismendi Arbonne

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place Harrismendi
Adresse
Benoîterie
Ville
64210 Arbonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Arbonne

Exposition Michel Hacala

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Exposition de Michel Hacala.
Vernissage et concert vendredi 14 août à partir de 18h.   .

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@topaketak.fr

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English : Exposition Michel Hacala

L’événement Exposition Michel Hacala Arbonne a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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