AGENDA · Arbonne
Exposition Michel Hacala Place Harrismendi Arbonne
vendredi 14 août 2026 · Place Harrismendi · Arbonne
Informations pratiques
Arbonne
Exposition Michel Hacala
Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Exposition de Michel Hacala.
Vernissage et concert vendredi 14 août à partir de 18h. .
Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@topaketak.fr
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English : Exposition Michel Hacala
L’événement Exposition Michel Hacala Arbonne a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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