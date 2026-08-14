Exposition Michel Hacala Place Harrismendi Arbonne

Informations pratiques

Arbonne

Exposition Michel Hacala

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Exposition de Michel Hacala.

Vernissage et concert vendredi 14 août à partir de 18h. .

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@topaketak.fr

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English : Exposition Michel Hacala

L’événement Exposition Michel Hacala Arbonne a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque