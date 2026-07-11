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AGENDA · Arbonne

Arbona Trail Arbonne

samedi 8 août 2026 · Arbonne

Arbona Trail Arbonne

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Bourg
Ville
64210 Arbonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Arbonne

Arbona Trail

Bourg Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

10h Départ du trail de 10km
10h15 Départ de la marche   .

Bourg Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   club@arbona-fc.fr

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English : Arbona Trail

L’événement Arbona Trail Arbonne a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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