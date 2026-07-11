Informations pratiques

Arbonne

Arbona Trail

Bourg Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

10h Départ du trail de 10km

10h15 Départ de la marche .

Bourg Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine club@arbona-fc.fr

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English : Arbona Trail

L’événement Arbona Trail Arbonne a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque