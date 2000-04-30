Informations pratiques

Arbonne

Fêtes du village

Fronton Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

19h Apéritif Animé

20h Méchoui animé par Utxaranga

00h30 Bal

Réservations Méchoui

Pour les Arbonar lundi 27 juillet de 19h à 21h

Pour tout le monde Mardi 28 et mercredi 29 juillet de 19h à 21h

Ou par téléphone 06 33 30 38 22 / 06 69 49 98 99 .

Fronton Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 44 16 72

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Arbonne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque