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AGENDA · Arbonne

Fêtes du village Arbonne

samedi 8 août 2026 · Arbonne

Fêtes du village Arbonne

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Fronton
Ville
64210 Arbonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Arbonne

Fêtes du village

Fronton Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

A partir de 20h Concerts Andoni Ollokiegi, Xiberoots, Bettagarri, Janus Lester, Matraka Elektrotxanraga   .

Fronton Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 44 16 72 

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Arbonne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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