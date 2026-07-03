Informations pratiques

Arbonne

Fêtes du village

Fronton Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

A partir de 20h Concerts Andoni Ollokiegi, Xiberoots, Bettagarri, Janus Lester, Matraka Elektrotxanraga .

Fronton Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 44 16 72

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Arbonne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque